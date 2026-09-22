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Αργολίδα: Ηλικιωμένοι σώθηκαν τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/09/2026 17:22
Αργολίδα: Ηλικιωμένοι σώθηκαν τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο
ΙΝΤΙΜΕ

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Νέου Ροεινού Αργολίδας.

Ο οδηγός του οχήματος, όπως δήλωσε, είδε το προπορευόμενο αυτοκίνητο να περνά κανονικά από το σημείο. Όταν όμως επιχείρησε να το διασχίσει, τους χτύπησε το ποτάμι.

Χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπλίου για τον απεγκλωβισμό τους.

Πηγή βίντεο: Αργολικές Ειδήσεις

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