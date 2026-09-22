Βυτιοφόρο έριχνε λύματα στον Κηφισό

Χειροπέδες σε έναν οδηγό βυτιοφόρου πέρασαν οι αρχές, καθώς φέρεται να έριχνε μέσω φρεατίου, απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων, στον Κηφισό.

Στην αστυνομία έφτασαν πληροφορίες για την παράνομη δραστηριότητα, τις τελευταίες μέρες. Οι αρχές με τη βοήθεια των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πήραν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα απόβλητα και ξεκίνησαν να παρακολουθούν το βυτιοφόρο.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, το βυτιοφόρο φόρτωνε λύματα όχι μόνο από την βιομηχανία αλλά και από άλλα εργοστάσια, ακόμη και από νοσοκομεία. Τα απόβλητα τα άδειαζε σε φρεάτιο το οποίο μέσω υπόγειου δικτύου τα έστελνε στον Κηφισό.