Ηγουμενίτσα: Φορτηγό έκρυβε κάνναβη αξίας άνω του 1,2 εκατ. ευρώ

Τα 300 κιλά skunk ήταν κρυμμένα ανάμεσα σε φορτίο με κατεψυγμένα κρέατα

Τα 300 κιλά skunk ήταν κρυμμένα ανάμεσα σε φορτίο με κατεψυγμένα κρέατα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών 36χρονος οδηγός – Τα 300 κιλά skunk ήταν κρυμμένα ανάμεσα σε φορτίο με κατεψυγμένα κρέατα

Περισσότερα από 300 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές σε φορτηγό που έφτασε στον Λιμένα Ηγουμενίτσας, με έναν 36χρονο επαγγελματία οδηγό να συλλαμβάνεται για την υπόθεση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ηγουμενίτσας.

Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό του φορτίου είχε και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές είχαν προηγουμένως συλλέξει και αξιοποιήσει πληροφορίες για τη φερόμενη δραστηριότητα του 36χρονου και την εισαγωγή κάνναβης από την Ισπανία. Μετά την επεξεργασία και διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό του στον χώρο του λιμένα.

Κατά την έρευνα στο επικαθήμενο φορτηγό, το οποίο μετέφερε ως νόμιμο φορτίο κατεψυγμένα κρέατα, βρέθηκαν 296 αεροστεγείς συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Το συνολικό μικτό βάρος της κατασχεθείσας ποσότητας ανέρχεται σε 300 κιλά και 880 γραμμάρια. Οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες σε 24 χάρτινες συσκευασίες πάνω σε παλέτες.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν:

300 κιλά και 880 γραμμάρια κάνναβης

ο τράκτορας και το επικαθήμενο φορτηγό

ένα κινητό τηλέφωνο

1.755 ευρώ σε μετρητά

Η Αστυνομία εκτιμά ότι η διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος είχε παραβιάσει περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος του είχε επιβληθεί στο παρελθόν.