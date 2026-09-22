Δήμος Αθηναίων: Δίνει 4.000 ευρώ για μια καλή ιδέα

«Εσείς έχετε την έμπνευση, εμείς δίνουμε τα χρήματα» δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Με καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα ζητάει από τους νέους «μια καλή ιδέα» για να γίνει καλύτερη η πρωτεύουσα.

Πληρώνοντας ακόμα και 4.000 ευρώ σε όποιον σκεφτεί κάτι εξαιρετικό, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Είναι η 3η χρονιά που γίνεται ο διαγωνισμός για μια Αθήνα «πιο πράσινη και ανθεκτική» με τον Δήμαρχο της να απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους νέους.

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