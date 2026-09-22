Νίκαια: 42χρονος έκλεβε καλώδια χαλκού

Στα χέρια αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. έπεσε επ’ αυτοφώρω ένας 42χρονος στη Νίκαια, το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ο άνδρας εντοπίστηκε να αφαιρεί καλώδια ηλεκτρισμού από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Το σήμα στο Κέντρο Άμεσης Δράσης

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. βρίσκονταν σε περιπολία όταν έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για άνδρα που αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού στην περιοχή της Νίκαιας. Άμεσα έφτασαν στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη. Εκεί εντόπισαν τον 42χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

80 κιλά καλωδίων χαλκού και δύο κόφτες

Στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες.

Ο 42χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.