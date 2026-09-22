Ιωάννινα: Κεραυνός σκότωσε 88 πρόβατα

Ο κτηνοτρόφος είναι καλά στην υγεία του

Η κακοκαιρία έπληξε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Μια από αυτές ήταν και η Ήπειρος.

Αν και η κακοκαιρία είχε μικρή διάρκεια, τα καιρικά φαινόμενα ήταν έντονα. Συγκεκριμένα, εκδηλώθηκε χαλάζι, βροχοπτώσεις και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα.

Ένα μεγάλο πλήγμα της κακοκαρίας είναι ένα βοσκοτόπι στα Γιάννενα, καθώς σκοτώθηκαν 88 πρόβατα όταν κεραυνός χτύπησε κοπάδι.

Ευτυχώς ο κτηνοτρόφος ,για καλή του τύχη, δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό προκειμένου να ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή της ζημιάς και τις διαδικασίες αποζημίωσης.

Η συγκεκριμένη ατυχία είναι σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου για τον κτηνοτρόφο.