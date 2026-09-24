Αργολίδα: 11 κλοπές και απόπειρες εξιχνίασε η Αστυνομία

Έντεκα κλοπές και απόπειρες κλοπών εξιχνιάστηκαν στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου στο Ναύπλιο δύο ανήλικες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές.

Η συνολική αξία των προϊόντων που φέρεται να αφαίρεσαν ανέρχεται περίπου στα 4.465,54 ευρώ.

Προσποιούνταν τις πελάτισσες

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι δύο ανήλικες δρούσαν από τις 8 Αυγούστου 2026 έως και τη σύλληψή τους. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, προσποιούνταν τις πελάτισσες και έβαζαν στο στόχαστρο καταστήματα σούπερ μάρκετ. Συνολικά, φέρεται να διέπραξαν 10 κλοπές και μία απόπειρα κλοπής, στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας αλλά και σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και για άγνωστο συνεργό των δύο ανηλίκων.

Συνελήφθη και η μητέρα της μίας ανήλικης

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ακόμη ότι οι δύο ανήλικες δεν διέθεταν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και μία 40χρονη γυναίκα, μητέρα της μίας από τις δύο ανήλικες, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συμμετοχή των εμπλεκομένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, αλλά και να ταυτοποιηθεί ο άγνωστος συνεργός.