Νέα Ιωνία: Συνελήφθησαν δύο διακινητές ναρκωτικών

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 55 και 57 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Ιωνία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή. Στην οικία τους βρέθηκαν 33 συσκευασίες κοκαΐνης, πιστόλι, γεμιστήρας, οκτώ φυσίγγια, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1.068 ευρώ.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Η υπόθεση ερευνήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε διακριτική επιτήρηση την κοινή τους οικία, έπειτα από πληροφορίες για άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες και, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε η δράση τους.

Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, έτοιμες προς διακίνηση, πιστόλι, γεμιστήρας, οκτώ φυσίγγια, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των 1.068 ευρώ.

Παράνομη ηλεκτρική σύνδεση

Στην ίδια οικία πραγματοποιήθηκε και έλεγχος από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε παράνομη ηλεκτρική σύνδεση, η οποία είχε γίνει με τρόπο που δημιουργούσε κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας λόγω «γυμνών» καλωδίων.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.