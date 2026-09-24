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Καλαμάτα: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 38χρονος

για τους πυροβολισμούς κατά 25χρονης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/09/2026 15:29
Καλαμάτα: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 38χρονος
Πηγή φωτό: mesogeiostv.gr / Youtube

Για την ερχόμενη Δευτέρα, πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί, ο 38χρονος, ο οποίος κατηγορείται και συνελήφθη, για τους πυροβολισμούς εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του.

Το συμβάν, σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν ο 38χρονος άνδρας με το αυτοκίνητό του, πλησίασε την κοπέλα, και πυροβόλησε με καραμπίνα, προς το μέρος της, δυο φορές.

Ο δράστης διέφυγε μετά το περιστατικό.

Πηγή βίντεο: mesogeiostv.gr / Youtube

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