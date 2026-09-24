Από ήλιο… σε καταιγίδες- Aλλάζει ξανά ο καιρός

Αίθριος θα είναι σήμερα, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως η ψύχρα θα είναι αισθητή τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως τους 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ιόνιο.

Στα πελάγη θα πνέουν κυρίως βόρειοι άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει έως τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται καθαρός ουρανός. Ο Βαρδάρης θα φτάσει έως τα 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 23 βαθμούς.

Από Παρασκευή η αλλαγή

Το σκηνικό θα αρχίσει να μεταβάλλεται από αύριο, Παρασκευή. Τα πρώτα φαινόμενα θα εμφανιστούν στα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Έτσι, μετά τη σημερινή ηλιοφάνεια και τις χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες, ο καιρός επιστρέφει σε πιο φθινοπωρινό μοτίβο από την Παρασκευή.