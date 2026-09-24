LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Happy Day στον Alpha

Happy Day στον Alpha

07:45
ALPHA NEWS

65 διασώσεις σε λίγες ώρες σε Ιεράπετρα και Ρόδο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/09/2026 08:08
65 διασώσεις σε λίγες ώρες σε Ιεράπετρα και Ρόδο
INTIME

Δύο επιχειρήσεις στη θάλασσα κινητοποίησαν το Λιμενικό μέσα σε λίγες ώρες, με συνολικά 65 αλλοδαπούς να μεταφέρονται με ασφάλεια σε Ιεράπετρα και Ρόδο.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ εντόπισε λέμβο περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Στη λέμβο επέβαιναν 36 αλλοδαποί.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Πλωτό σκάφος του Λιμενικού προσέγγισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες. Οι 36 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταγραφεί ακόμη ένα περιστατικό, αυτή τη φορά ανατολικά της Ρόδου.

Ιστιοφόρο με 29 αλλοδαπούς εντοπίστηκε περίπου 22 ναυτικά μίλια από το νησί. Σκάφος του Λιμενικού έφτασε στο σημείο και περισυνέλεξε τους 29 επιβαίνοντες. Η μεταφορά τους έγινε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

Συνολικά, μέσα σε λίγες ώρες, 65 άνθρωποι εντοπίστηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Κρήτη και τη Ρόδο.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης