65 διασώσεις σε λίγες ώρες σε Ιεράπετρα και Ρόδο

Δύο επιχειρήσεις στη θάλασσα κινητοποίησαν το Λιμενικό μέσα σε λίγες ώρες, με συνολικά 65 αλλοδαπούς να μεταφέρονται με ασφάλεια σε Ιεράπετρα και Ρόδο.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ εντόπισε λέμβο περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Στη λέμβο επέβαιναν 36 αλλοδαποί.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Πλωτό σκάφος του Λιμενικού προσέγγισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες. Οι 36 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταγραφεί ακόμη ένα περιστατικό, αυτή τη φορά ανατολικά της Ρόδου.

Ιστιοφόρο με 29 αλλοδαπούς εντοπίστηκε περίπου 22 ναυτικά μίλια από το νησί. Σκάφος του Λιμενικού έφτασε στο σημείο και περισυνέλεξε τους 29 επιβαίνοντες. Η μεταφορά τους έγινε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

Συνολικά, μέσα σε λίγες ώρες, 65 άνθρωποι εντοπίστηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Κρήτη και τη Ρόδο.