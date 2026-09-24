Πειραιάς: Εκκένωση ξενοδοχείου μετά από καπνούς

70 ένοικοι έξω από τα δωμάτια

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο, στον Πειραιά.

Ήταν περίπου 02:00 όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για καπνούς στο κτίριο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε καπνός να βγαίνει από αεραγωγό ισόγειου δωματίου. Οι καπνοί είχαν επηρεάσει και ορόφους του ξενοδοχείου.

Για προληπτικούς λόγους ζητήθηκε η απομάκρυνση των 70 ενοίκων. Οι άνθρωποι βγήκαν από το κτίριο χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Ακολούθησε αερισμός των χώρων, ώστε να απομακρυνθεί ο καπνός από το εσωτερικό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Την έρευνα για τα αίτια του περιστατικού ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.