Απεργιακές κινητοποιήσεις στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου

Σε τρίωρη στάση εργασίας προχωρά την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η ΟΜΥΛΕ, από τις 10:00 έως τις 13:00, συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση των λιμενεργατών.

Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου.

Οι άξονες της κινητοποίησης και τα αιτήματα των εργαζομένων διαμορφώνονται ως εξής:

– Οι λιμενεργάτες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την εμπλοκή και χρήση των λιμανιών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις επιπτώσεις που επιφέρει η αυτοματοποίηση στις θέσεις εργασίας, καθώς και την ανάγκη να προστατευτούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.

– Συλλογικές Συμβάσεις: Κεντρικό αίτημα της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε κάθε λιμάνι της επικράτειας, με σκοπό την αναβάθμιση των μισθών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Η εκκρεμότητα στον ΟΛΠ: Η ΟΜΥΛΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καθυστέρηση που παρατηρείται στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, καθώς η προηγούμενη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει λήξει από τις 31 Ιουλίου 2026.

– Το αίτημα για διαπραγματεύσεις: Ζητείται η άμεση επίσπευση των συζητήσεων για την υπογραφή της νέας σύμβασης, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη να έχουν λόγο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα πλάνα και τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά.

Aπεργιακές κινητοποιήσεις και από τρία ναυτεργατικά σωματεία

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου τα τρία ναυτεργατικά σωματεία, Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ, Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντιρρίου, καθώς αναμένεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Στις ανακοινώσεις τους, τα δύο σωματεία εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των ναυτικών που εργάζονται σε θαλάσσιες περιοχές όπου εκδηλώνονται πολεμικές συγκρούσεις.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των σωματείων ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», περιλαμβάνονται η αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις 12%, η βελτίωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων και η ενίσχυση των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πληρωμάτων.

Παράλληλα, τα σωματεία ζητούν την καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, καθώς και την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία.

Η ΠΕΝΕΝ από την πλευρά της επισημαίνει ότι η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων αυξάνει τους κινδύνους για τους ναυτικούς, ενώ επηρεάζει και τις συνθήκες εργασίας τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, κατά τις πρώτες 21 ημέρες του Οκτωβρίου σημειώθηκαν 28 επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρει 570 επιβεβαιωμένες επιθέσεις, με 40 νεκρούς ναυτικούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Παράλληλα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι ναυτεργάτες αντιμετωπίζουν απώλειες εισοδήματος, καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «με τη διετή ΣΣΕ που έχει υπογραφεί από το πρώτο έτος εξανεμίστηκαν οι πενιχρές αυξήσεις στους μισθούς τους».

Εργατικό Κέντρο Πειραιά: 24ωρη παμπειραϊκή απεργία

Τέλος, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη παμπειραϊκή απεργία για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στη Διεθνή Ημέρα Δράσης των λιμενεργατών και των εργαζομένων στα λιμάνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συνδικαλιστικές οργανώσεις από περισσότερα από 100 λιμάνια σε δεκάδες χώρες συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με βασικά αιτήματα την προστασία των εργαζομένων, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αποφυγή εμπλοκής των λιμενικών εγκαταστάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Στο ίδιο σημείο και την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των ναυτεργατικών σωματείων, ενώ η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 το πρωί στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.