Ιεράπετρα: Περισσότεροι από 600 μετανάστες διανυκτέρευσαν σε καρότσες φορτηγών λόγω κακοκαιρίας

Πάνω από εξακόσιοι μετανάστες, παραμένουν το πρωί της Τετάρτης (14/10/2026), στις εγκαταστάσεις της πρώην «ΑΓΡΕΞ» στην Ιεράπετρα, μετά από μια δύσκολη νύχτα, όπου η σύντομη, αλλά ισχυρή καταιγίδα, κινητοποίησε Αρχές, εθελοντές και κατοίκους, προκειμένου να εξασφαλίσουν κατάλυμα για τους εκατοντάδες ανθρώπους.

Αρκετοί μετανάστες, εξαιτίας του ότι δεν επαρκούσαν οι διαθέσιμοι χώροι για όλους, πέρασαν τη νύχτα σε καρότσες φορτηγών που πραχωρήθηκαν από ιδιώτη.

Οι υπόλοιποι πέρασαν τη νύχτα σε σκηνές, στους εσωτερικούς χώρους ή κάτω από καρότσες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

RadioLasithi.gr

Πηγή ΦΩΤΟ- Βίντεο: Ηχώ 99,8 / Μαρία τσαγκαράκη / Facebook / RadioLasithi.gr