Πάτρα: Οδηγός πάρκαρε σε ράμπα ΑμεΑ

Έπειτα επιτέθηκε φραστικά στον άνδρα που ήταν στο αμαξίδιο

Ένα περιστατικό με έντονη θρασύτητα εκτιλύχθηκε στην Πάτρα, όταν οδηγός πάρκαρε μπροστά από ράμπα Αμεα και ύστερα επιτέθηκε φραστικά σε συμπολίτη του σε αμαξίδιο.

Το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Νίκος Καραχάλιος μιλάει για το περιστατικό που έζησε, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά.