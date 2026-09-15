Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης

Σήμερα στις 12:00 πέρασε την πόρτα της εξόδου από την φυλακή

Αποφυλακίστηκε σήμερα στις 12:00 ο Ηλίας Κασιδιάρης, από τις φυλακές Δομοκού όπου κρατούνταν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί σε ποινή 13 ετών για την συμμετοχή του στην Χρυσή Αυγή, η οποία κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματική οργάνωση. Η πραγματική ποινή που εξέτησε είναι 7 χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε πρωτόδικα, σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Σε δεύτερο βαθμό, τον Μάρτιο του 2026 κρίθηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων εκ νέου ένοχος, και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Σημερινοί βουλευτές στο κόμμα του;

Την Δευτέρα (21.09.2026) ο Ηλίας Κασιδιάρης θα διευκρινίσει στο κανάλι του στο Youtube, το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Όπως άφησε να εννοηθεί, βουλευτές που ήδη βρίσκονται στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή θα ενταχθούν στον νέο φορέα, με τα περισσότερα βλέμματα να στρέφονται στους ανεξάρτητους πλέον «Σπαρτιάτες».

To πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής αναφέρθηκε στον Θεμιστοκλή και στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, λέγοντας πως «όσοι διεκδικούν έμπρακτα την εθνική ανεξαρτησία καταλήγουν εξόριστοι ή φυλακισμένοι».

Οι δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη ολοκληρώθηκαν με τον εθνικό ύμνο, με τον πρώην καταδικασμένο βουλευτή να συζητάει με πολίτες που παρευρέθηκαν στον Δομοκό και να βγάζει μαζί τους φωτογραφίες.