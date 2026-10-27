Άνεργος , μάγειρας με εισόδημα απο επίδομα ανεργίας ο εγκέφαλος της αλυσίδας φούρνων

Δήλωνε άνεργος , μάγειρας και μισθωτός. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της αστυνομίας στην έρευνα που αφορά τον ΄΄εγκέφαλο΄΄ της οργάνωσης της αλυσίδας φούρνων.Το βαρύ κατηγορητήριο βάζει στο μικροσκόπιο τους «αχυράνθρωπους » αλλά και τις…μπίζνες του ιδιοκτήτη.

Κατά την περίοδο 2020 έως 2022, ο κατηγορούμενος – εγκέφαλος δηλώνει μόλις 998,37 ευρώ για το φορολογικό έτος 2020 και 8.528,08 ευρώ για το φορολογικό έτος 2021, ενώ κατά το έτος 2022 δεν εμφανίζεται οποιοδήποτε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφονται εισοδήματα από άλλες πηγές όπως 30.000 ευρώ από υπεκμίσθωση ακινήτων και 1.100 ευρώ από εκμίσθωση ακινήτων το έτος 2020. Επίσης δηλώνει και επίδομα ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. ύψους 5.294,37 ευρώ το φορολογικό έτος 2022. Παράλληλα εμφανίζονται ποσά από μερίσματα, 2.967,79 ευρώ το 2020 και 378 ευρώ το 2021, καθώς και ποσά που δηλώθηκαν ως χρηματικά ποσά μη αποτελούντα εισόδημα, ύψους 724,21 ευρώ το 2020 και 15.186,84 ευρώ το 2021.

Από το φορολογικό έτος 2023 παρατηρείται αιφνίδια και ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή της φορολογικής εικόνας του. Συγκεκριμένα δηλώνονται καθαρές αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 96.769,14 ευρώ, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την απασχόλησή του ως μάγειρα σε δύο εταιρίες. Η εικόνα αυτή συνεχίζεται και το φορολογικό έτος 2024, κατά το οποίο δηλώνονται αποδοχές ύψους 78.579,14 ευρώ, επίσης προερχόμενες κατά κύριο λόγο από την εργασία του στις εταιρείες που εκμεταλλεύονταν καταστήματα στη Μύκονο.

Η πλέον αξιοσημείωτη μεταβολή καταγράφεται κατά το φορολογικό έτος 2025, κατά το οποίο δηλώνονται μόλις 10.925,58 ευρώ από μισθωτή εργασία, πλην όμως ταυτόχρονα εμφανίζεται διανομή μερισμάτων ύψους 200.055,07 ευρώ από εταιρεία Ι.Κ.Ε., με παρακρατηθέντα φόρο ύψους 10.002,75 ευρώ. Το εν λόγω ποσό αποτελεί το μεγαλύτερο δηλωθέν εισόδημα που εμφανίζεται στα εξεταζόμενα έτη και υπερβαίνει σημαντικά τα αντίστοιχα εισοδήματα προηγούμενων χρήσεων. Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν συσχετιστεί με τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών.