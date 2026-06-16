Ανελκυστήρες: Δηλώσεις έως 30 Ιουνίου και πρόστιμα έως 5.000 ευρώ

΄΄Πιάνει΄΄ όροφο η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Ανελκυστήρων με την 30η Ιουνίου να είναι η τελευταία ημέρα καταχώρησης.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 288.000 ανελκυστήρες σε όλη τη χώρα. Στο τέλος Νοεμβρίου του 2025 ο αριθμός τους ανερχόταν σε περίπου 270.000, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στην επτάμηνη παράταση προστέθηκαν μόλις 18.000 νέες καταχωρίσεις. Το στοιχείο αυτό δείχνει περιορισμένη πρόοδο σε σχέση με τον χρόνο που δόθηκε στους ιδιοκτήτες.Παραμένει ασαφές και το πραγματικό μέγεθος του στόλου των ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τι προβλέπει το πλαίσιο

Η λήξη της προθεσμίας συνδέεται με διοικητικές κυρώσεις για όσους δεν ολοκληρώσουν την απογραφή. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, τα 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης κτίρια και τα 5.000 ευρώ για κτίρια προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Έλεγχοι και στους επαγγελματίες του κλάδου

Από φέτος το πλαίσιο επεκτείνεται και σε συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων. Προβλέπονται κυρώσεις όταν διαπιστώνεται ότι ο ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί ή όταν στα παραστατικά συντήρησης αναγράφεται λανθασμένος ή προδήλως ανακριβής αριθμός μητρώου.

Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω των φορολογικών παραστατικών συντήρησης ή εγκατάστασης, στα οποία είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού απογραφής που έχει εκδοθεί από το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων. Αρμόδια για τους ελέγχους και την επιβολή των διοικητικών προστίμων είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.