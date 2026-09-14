Με τσεκούρι και λοστό λήστεψαν βενζινάδικο

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης.

Ήταν περίπου 04:00 όταν ένα όχημα με τέσσερα άτομα έφτασε στο πρατήριο. Τρία άτομα κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και κινήθηκαν προς τον υπάλληλο.

Με την απειλή τσεκουριού και χρησιμοποιώντας λοστό, τον ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν από το ταμείο το ποσό των 500 ευρώ.

Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι παραμένουν μέχρι στιγμής άφαντοι.