Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Σήμερα απολογούνται οι γιατροί

Σημαντική ημέρα για την έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι η σημερινή. Οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Η διαδικασία πραγματοποιείται την ίδια ώρα που στη Νίκαια θα τελείται η εξόδιος ακολουθία του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του την περασμένη Τετάρτη, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Από εκείνη τη στιγμή οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από τον θάνατό του, αλλά και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα ψηφιακά ευρήματα και άλλα στοιχεία της έρευνας. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και αν υπήρξαν παραλείψεις ή λάθη κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Οι καταθέσεις, τα ευρήματα και τα στοιχεία της δικογραφίας αναμένεται να αξιολογηθούν συνολικά.

Την ίδια ώρα, στη Νίκαια θα συγκεντρωθούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη για το τελευταίο αντίο.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Από το βράδυ της Κυριακής, πλήθος κόσμου είχε βρεθεί στον ναό για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή.