Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο: Δύο κάλυκες και ίχνη αίματος έξω από beach bar

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από γνωστό beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας. Στον χώρο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τι συνέβη και ποιοι συμμετείχαν στο περιστατικό.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για πυρά στις 05:15. Αστυνομικές δυνάμεις έφθασαν στον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος και προχώρησαν σε αυτοψία, κατά την οποία βρήκαν τα δύο φυσίγγια και τα ίχνη αίματος.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι πυροβολισμοί, επιχειρώντας παράλληλα να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα που συνδέονται με το επεισόδιο. Τα ευρήματα στον χώρο οδηγούν τις Αρχές στην αναζήτηση τυχόν τραυματισμένων ατόμων που ενδέχεται να αποχώρησαν πριν από την άφιξη των αστυνομικών.

Δύο ελαφρά τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν σχέση με το περιστατικό δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν εκαφρλα τραυματισμένα στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. Ο ένας φέρεται να τραυματίστηκε από βολίδα και ο δεύτερος από θραύσματα γυαλιών.

Οι αστυνομικές έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί η ακολουθία των γεγονότων, η προέλευση των πυρών και αν τα ευρήματα συνδέονται με τους τραυματισμούς που αναφέρθηκαν.