Έτρεχαν με 191 και 164 χλμ./ώρα – Δύο συλλήψεις

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες, κατά τη διάρκεια ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας.

Το βράδυ της Κυριακής, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος καταγράφηκε να κινείται με 191 χλμ./ώρα.

Στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 120 χλμ./ώρα.

Λίγο αργότερα, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 38χρονο να οδηγεί με 164 χλμ./ώρα.

Εκεί, το όριο ταχύτητας είναι μόλις 60 χλμ./ώρα.

Και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με στόχο τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα συνεχιστούν.