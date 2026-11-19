Μετά από 13 χρόνια αναμονής έρχεται η μεγάλη επιστροφή ενός από τα πιο διάσημα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών.

Το GTA 6 ( Grand Theft Auto VI) φαίνεται να είναι πολλά περισσότερα από αυτά που περίμενε το φανατικό κοινό του, καθώς αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία της τεχνολογίας του gaming.

Αύριο Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι παίκτες επιστρέφουν στην εμβληματική Vice City και η Rockstar games θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κριτική, τις αντιδράσεις και αν τελικά κατάφερε να δημιουργήσει ένα παιχνίδι που θα επηρεάσει την pop κουλτούρα, όπως κατάφεραν τα προγενέστερα.

Γιατί πήρε 13 χρόνια για να φτάσει στα χέρια μας

Το πολυπόθητο παιχνίδι χριεάστηκε πάνω από 10 χρόνια για να φτιαχτεί, μετά το GTA 5 όπου κυκλοφόρησε το 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, φαίνεται ότι η Rockstar games χρειάστηκε να επιστρατεύσει 4.711 εργαζόμενους σε 12 διαφορετικά γραφεία ανά τον κόσμο, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το όραμά της.

Στη συνέχεια ομάδα των δημιουργών του παιχνιδιού, περίπου το 2015, ταξίδεψε στο Μαϊάμι ώστε να κάνει έρευνα και να αποτυπώσει την εικονά του Μαϊάμι στη Leonida. Η Leonida είναι η φανταστική εκδοχή του Μαίάμι, όπου εκτιλύσσεται η ιστορία στο παιχνίδι.

Σύμφωνα με την εταιρεία ο στόχος τους ήταν να αποδώσουν μία όσο πιο ρεαλιστική εικονική πραγματικότητα γίνεται και αυτό ήταν και η μεγαλύτερή τους πρόκληση: ένας κόσμος που να μοιάζει πραγματικά ζωντανός.

Ειδικότερα η Rockstar games είπε:

«Αν ήσασταν ένας δημιουργός με αυτούς τους πόρους, ο μόνος δημιουργός με αυτούς τους πόρους, δεν θα επιδιώκατε το πιο φιλόδοξο πράγμα που θα μπορούσατε;

[Εμείς] θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει το GTA 5.5 και να το είχαμε ολοκληρώσει πιο γρήγορα. Τελικά, αυτό δεν ήταν που θέλαμε… Πρέπει να παίρνεις μεγάλα ρίσκα. Δεν μπορεί να είναι απλώς περισσότερο από το ίδιο.»

Πόσο κόστισε η ανάπτυξη του παιχνιδιού

H Rockstar games φαίνεται να επένδυσε πάνω από 1 δισ. δολάρία ώστε να δημιουργήσει το GTA 6. Τα έσοδα της ανέβηκαν αρκετά με την τεράστια επιτυχία του GTA 5, ενώ η οικονομική υποστήριξη της μητρικής Take-Two Interactive της επιτρέπουν να επενδύει πρωτοφανή ποσά στην ανάπτυξη νέων τίτλων.

Πώς θα είναι το νέο παιχνίδι και η πλοκή

Πρωταγωνιστές του GTA 6 είναι η Λουσία Καμίνος (Lucia Caminos) και ο Τζέισον Ντιβάλ (Jason Duval), ένα ζευγάρι που, στην προσπάθειά του να βελτιώσει τη ζωή του, διεισδύει όλο και περισσότερο στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος της Leonida.

Η Λουσία έχει μόλις βγει από την φυλακή, ενώ ο Τζέισον είναι πρώην στρατιωτικός που έχει εμπλακεί με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στα νησιά Leonida Keys. Ωστόσο, όταν μια εγκληματική επιχείρηση πηγαίνει στραβά, βρίσκονται μπλεγμένοι.

Ο χάρτης των τοποθεσιών όπου εκτυλίσσεται η ιστορία εκτείνεται πολύ πέρα από τη Vice City, περιλαμβάνοντας παραλίες, αυτοκινητοδρόμους, υγροτόπους, περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή και μικρότερες κοινότητες εμπνευσμένες από τη νότια Φλόριντα.

Πρώτες κριτικές στο βιντεοπαιχνίδι

Ορισμένοι δημιουργοί περιεχομένου και gamers, έχουν καταφέρει ήδη να έχουν το παιχνίδι στα χέρια τους, παραθέτοντας την δικιά τους κριτική, για το αν τελικά άξιζε την αναμονή τόσα χρόνια.

Το βιντεοπαιχνίδι έχει ήδη κυκλοφορήσει σε ορισμένες χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Αν και το βιντεοπαιχνίδι έχει λάβει προς το παρόν διθυραμβικές κριτικές, κάποιοι δεν έχουν μείνει τόσο ευχαριστημένοι. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι μεμονωμένες και κρύβουν πίσω τους μια νοσταλγία για τις προηγούμενες εκδόσεις.

Πού μπορείς να παίξεις το παιχνίδι

Το Grand Theft Auto 6 κυκλοφορεί ψηφιακά για PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Αν και η Rockstar δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση για έκδοση ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC), ο τίτλος ενδέχεται να διατεθεί για PC εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Αύριο δεν πάμε γραφείο βγαίνει το GTA 6

Φρενίτιδα έχει προκαλέσει στους gamers η κυκλοφορία του video game με πιστούς παίκτες του παιχνιδιού, να ποργραμματίζουν τα ξενύχτια και την απουσία τους από την δουλειά για να παίξουν το παιχνίδι.

Η βασική ιστορία του παιχνιδιού εκτιμάται ότι κραταέι περίπου 50 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα 23χρονος δημιουργός περιεχομένου δήλωσε ότι: «Προσωπικά, σκοπεύω να αφοσιωθώ πλήρως στο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σταματήσω να παίζω μέχρι να φτάσω στο τέλος».

Παρόμοια, ο 27χρονος, όπου εργάζεται στον τομέα των πωλήσεων περιέγραψε την αναμονή ως «πραγματική κόλαση», αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη κανονίσει να πάρει άδεια από τη δουλειά του για να παίξει από την πρώτη στιγμή. «Εχω ήδη πει σε όλη την οικογένεια να μη με ενοχλήσει και να μη μου μιλήσει. Θα παίζω το παιχνίδι και δεν θα είμαι διαθέσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.