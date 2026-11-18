Σε θρήνο έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, όταν ένας 66χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 66χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στην οδό Ορέστη Μακρή, με κατεύθυνση προς τη Λιανή Άμμο, όταν σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: evima.gr

To τροχαίο δυστύχημα εκτυλίχθηκε όταν, αυτοκίνητο φέρεται να εξήλθε από παρακείμενο δρόμο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν προς διευκρίνιση.

Πηγή: evima.gr