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Πειραιάς: Εμπλοκή άγκυρας σε πλοίο με προορισμό την Αίγινα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/09/2026 09:18
Πειραιάς: Εμπλοκή άγκυρας σε πλοίο με προορισμό την Αίγινα
PHOTO- INTIME

Πρόβλημα, αντιμετώπισε επιβατικό- οχηματαγωγό πλοίο με την άγκυρά του, στο λιμάνι του Πειραιά, κατά την αναχώρησή του για Αίγινα.

Στο πλοίο επέβαιναν 25 επιβάτες, τρία ΙΧ αυτοκίνητα, δίκυκλα, και τέσσερα φορτηγά.

Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν οι διαδικασίες απεμπλοκής της Άγκυρας, ενώ η πλοιοκτήτρια εταιρία, προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες, για τη μεταφορά τους στην Αίγινα.

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