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«Αναισθησιολόγος» μέσω ΑΙ και μαζικές διαγραφές κλήσεων -sms

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/10/2026 15:32

Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών τόσο με τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον αγαπημένο καλλιτέχνη , είναι κάποια από τα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού.

Ο Πέτρος Καρσιώτης μας ενημερώνει.

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