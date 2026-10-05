«Αναισθησιολόγος» μέσω ΑΙ και μαζικές διαγραφές κλήσεων -sms

Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών τόσο με τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον αγαπημένο καλλιτέχνη , είναι κάποια από τα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού.

Ο Πέτρος Καρσιώτης μας ενημερώνει.