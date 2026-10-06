Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Μία ώρα πίσω θα γυρίσουν τα ρολόγια την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, καθώς επιστρέφει η χειμερινή ώρα. Η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα, όταν στις 04:00 οι δείκτες θα πρέπει να μετακινηθούν στις 03:00.

Πότε αλλάζει η ώρα

Η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.

Η σχετική επίσημη ανακοίνωση για την εφαρμογή της αλλαγής ώρας αναμένεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πώς καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Η ιδέα για την αξιοποίηση του φυσικού φωτός είχε διατυπωθεί ήδη από το 1784. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε υποστηρίξει τότε ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Η πρακτική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα αρκετά αργότερα. Το 1916, εν μέσω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία έγινε η πρώτη χώρα που μετέφερε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Στη συνέχεια, το μέτρο υιοθετήθηκε μεταξύ άλλων από την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Πότε καθιερώθηκε στην Ελλάδα

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η θερινή ώρα σταμάτησε να εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες, καθώς δεν θεωρήθηκε πλέον αναγκαία. Επανήλθε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω των νέων ενεργειακών αναγκών.

Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της θερινής ώρας έγινε το 1932, χωρίς μόνιμο χαρακτήρα. Η οριστική καθιέρωσή της ήρθε το 1975, όταν η χώρα εντάχθηκε στην πρακτική που υιοθετούσαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από τότε, η αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας γίνεται δύο φορές τον χρόνο: τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα την άνοιξη και γυρίζουν μία ώρα πίσω το φθινόπωρο.