Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αίγιο ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Η επίθεση έξω από καφετέρια

Ο άνδρας είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στις 14 Απριλίου 2026 στο Αίγιο. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, έξω από καφετέρια, έξι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε έναν ημεδαπό άνδρα. Ανάμεσά τους ήταν ο συλληφθείς, καθώς και δύο ακόμη άνδρες που είχαν συλληφθεί στις 14 Απριλίου και στις 3 Ιουνίου 2026.

Οι δράστες χτύπησαν το θύμα με γροθιές και λακτίσματα. Στη συνέχεια, τέσσερις από τους κατηγορούμενους τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης.

Τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο

Στην ερημική τοποθεσία, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν να χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τον άνδρα στο κεφάλι και στο σώμα. Στη συνέχεια, του αφαίρεσαν 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα και τον εγκατέλειψαν έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.