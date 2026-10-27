Καλαμάτα: Εντοπίστηκαν 505 δενδρύλλια κάνναβης

Φυτεία με 505 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Μεσσηνίας, το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εγκατάσταση και καλλιέργεια της φυτείας, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών. Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Πώς εντοπίστηκε η φυτεία

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Προηγήθηκε αξιολόγηση πληροφοριών, ανάλυση και διασταύρωση δεδομένων. Από την έρευνα των αστυνομικών προσδιορίστηκε με ακρίβεια το σημείο όπου βρισκόταν η φυτεία.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο 46χρονος εντοπίστηκε μέσα σε ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, στον προαύλιο χώρο καταστήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε στην κατοχή του 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε μορφή αποξηραμένου φυτού, με σκοπό να τα δείξει σε υποψήφιους αγοραστές.

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες

Κατά την έρευνα στη δασώδη περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν συνολικά 505 δενδρύλλια κάνναβης. Το ύψος τους κυμαινόταν από 15 εκατοστά έως 1,70 μέτρα.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στην κατοικία του 46χρονου και στον χώρο της φυτείας κατασχέθηκαν, επίσης, 12.000 ευρώ, ένα αεροβόλο πιστόλι, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα αυτοκίνητο και εξοπλισμός για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το συνολικό προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κάνναβης, την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε, παράλληλα, ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο 46χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.