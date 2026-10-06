ΑΑΔΕ: «Ξετρύπωσε» 7,4 εκατ. λαθραία τσιγάρα

Πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ οι χαμένοι φόροι. Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας. Tέσσερις συλλήψεις και έρευνα για διασυνδεδεμένα κυκλώματα.

Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας ένα οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης παράνομων καπνικών προϊόντων.

Συνολικά κατασχέθηκαν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να ξεπερνούν τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Λαθραία τσιγάρα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων- ΑΑΔΕ

Η διεξαγωγή της επιχείρησης

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους δραστηριότητες: επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων αλλά και αποθηκευτικούς χώρους.

Λαθραία τσιγάρα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων- ΑΑΔΕ

Το τέχνασμα για να «ξεγελάσουν» τα X-ray

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος απόκρυψης του παράνομου φορτίου. Τα εκατομμύρια τσιγάρα ήταν τοποθετημένα σε ξύλινες κάσες, συσκευασμένα και έτοιμα προς διανομή.

Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με στόχο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, να μην ανιχνεύεται το περιεχόμενό τους από συστήματα X-ray.

Οι ελεγκτές κατέσχεσαν επίσης φορτηγό βαρέου τύπου με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες, ένα ΙΧ, ένα δίκυκλο και περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων-ΑΑΔΕ

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Πηγή βίντεο: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων- ΑΑΔΕ