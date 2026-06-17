Σοβαρά προβλήματα από ισχυρή καταιγίδα στη Νιγρίτα Σερρών

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Νιγρίτα Σερρών, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικημένες περιοχές.

Η έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύσουν κεντρικούς δρόμους και να δυσχεράνουν σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων. Σε αρκετά σημεία, τα νερά κάλυψαν το οδόστρωμα, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το φαινόμενο επιβεβαίωσε τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για το κύμα αστάθειας που επηρεάζει σήμερα και αύριο πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα.