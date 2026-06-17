Συνελήφθη 23χρονοςγια διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής συνέλαβαν το βράδυ της 12ης Ιουνίου 2026 έναν 23χρονο ημεδαπό στη Νέα Φιλαδέλφεια για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και φωτοβολίδων.

Η σύλληψη προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν τη δράση ατόμου στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά από έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκε ο 23χρονος και διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητά του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα στη Μεταμόρφωση ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών, ενώ για τις μετακινήσεις και τη διακίνησή τους φέρεται να χρησιμοποιούσε όχημα που είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο διαμέρισμα όσο και στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 1 κιλό και 778,61 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 70,67 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), μικρή ποσότητα κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα βεγγαλικό χειρός και το χρηματικό ποσό των 4.120 ευρώ.

Επιπλέον, το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.