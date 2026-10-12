82η επέτειος Απελευθέρωσης της Αθήνας
Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα.Μετά από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής, η ελληνική πρωτεύουσα «ανέπνεε» ελεύθερη και χιλιάδες κόσμου ξεχύνονταν στους δρόμους για να γιορτάσουν την Απελευθέρωση.
Η Ελλάδα μπορούσε και πάλι να σηκώσει τη γαλανόλευκη σημαία στον ιστό της.Στο πλαίσιο της επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών, στις 11 το πρωί έγινε η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
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