28η Οκτωβρίου: Παρελάσεις σε όλη τη χώρα με φόντο την κακοκαιρία

Με παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων και επίσημες τελετές τιμάται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η επέτειος του «ΟΧΙ».

Στη Θεσσαλονίκη το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, ενώ στην Αθήνα οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Στρατιωτικά τμήματα πρώτα στη Θεσσαλονίκη

ΙΝΤΙΜΕ

Η παραλιακή λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου θα φιλοξενήσει την κεντρική στρατιωτική παρέλαση, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Στην εξέδρα των επισήμων αναμένεται να βρεθούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Παρών θα είναι επίσης ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, μαζί με εκπροσώπους κομμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αυτοδιοίκησης.

Στις 10:15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:00.

Μια αλλαγή ξεχωρίζει στο φετινό πρόγραμμα: για πρώτη φορά, τα στρατιωτικά τμήματα θα παρελάσουν πριν από τα πολιτικά.

Το εντυπωσιακό φινάλε θα δοθεί από τον αέρα, με επίδειξη ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας «Ζευς». Κυβερνήτης θα είναι ο επισμηναγός Χρήστος-Πάρις Χαρίτος.

Οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη συμπίπτουν με τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης το 1912.

Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας

Στην πρωτεύουσα, η μαθητική νεολαία θα παρελάσει στις 11:00 μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης πρόσκοποι, οδηγοί και άτομα με αναπηρία.

Το πρωινό πρόγραμμα άρχισε με χαιρετιστήριες βολές από τον Λυκαβηττό στις 06:47 και την έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη στις 08:00.

Ένοπλες Δυνάμεις:Τιμούμε το παρελθόν. Υπερασπιζόμαστε το μέλλον. ΙΝΤΙΜΕ

Για τις 10:00 έχει προγραμματιστεί η δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Στις 10:40 προβλέπεται κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μετά την παρέλαση, η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την υποστολή της σημαίας στην Ακρόπολη κατά τη δύση του ηλίου.

Στο επίκεντρο και ο καιρός

Η πιθανότητα έντονης βροχόπτωσης προκαλεί προβληματισμό για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων στην Αθήνα. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επηρεάσουν και το πρόγραμμα των παρελάσεων στους δήμους της υπόλοιπης χώρας.

ΙΝΤΙΜΕ

Σε όλη την Ελλάδα, σχολεία και τοπικές αρχές τιμούν την επέτειο με σημαιοστολισμούς, δοξολογίες και καταθέσεις στεφάνων, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της 28ης Οκτωβρίου 1940.