Χανιά: Κρατούμενος συνελήφθη για καλλιέργεια κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 50χρονου κρατούμενου προχώρησαν, αστυνομικοί στα Χανιά, καθώς κατηγορείται για καλλιέργεια κάνναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά στο Κατάστημα Κράτησης, όπου βρέθηκαν και εκριζώθηκαν 35 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 3 μέτρα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 11 κιλά και 260 γραμμάρια νωπών κλώνων κάνναβης.

Είχε δημιουργήσει χώρο απόκρυψης της φυτείας

Η έρευνα έγινε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 50χρονος εκμεταλλευόταν τις συνθήκες κράτησης σε σωφρονιστική εγκατάσταση ειδικού τύπου.

Ο κρατούμενος φέρεται να καλλιεργούσε οργανωμένα τα δενδρύλλια σε αγροτική τοποθεσία δίπλα στο Κατάστημα Κράτησης. Για να κρύψει τη φυτεία, είχε διαμορφώσει τον χώρο και είχε δημιουργήσει έναν «θόλο» από αυτοφυή βλάστηση.

Τον εντόπισαν να βγαίνει από τη φυτεία

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση στις 23 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκειά της, εντόπισαν τον 50χρονο να βγαίνει από τον χώρο, όπου λίγο νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει καλλιεργητικές εργασίες, και τον ακινητοποίησαν.

Εκτός από τους νωπούς κλώνους συνολικού βάρους 11 κιλών και 260 γραμμαρίων, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και διάφορα εργαλεία.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.