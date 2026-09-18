13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα – Το μήνυμα της μητέρας του

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας βρισκόταν μαζί με φίλους του στην καφετέρια «Κοράλλι», σημείο στο οποίο συγκεντρώθηκαν και μέλη της Χρυσής Αυγής.

Ο Γιώργος Ρουπακιάς έφτασε στην περιοχή και επιτέθηκε με μαχαίρι στον Φύσσα. Ο 34χρονος, βαριά τραυματισμένος, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον δράστη πριν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Ρουπακιάς παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι ήταν εκείνος που τον σκότωσε και αργότερα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Συγκλονίζει η Μάγδα Φύσσα

Η μάνα – σύμβολο, η μητέρα του Παύλου έστειλε ξανά το δικό της μήνυμα . Μιλώντας σε εκδήλωση στο Κερατσίνι άγγιξε την καρδιά κάθε ανθρώπου, κάθε πατέρα, κάθε μητέρας, κάθε αδερφού κάθε αδερφής…

“Σ ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε αυτό το βράδυ και που κάθε

αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα δύο.

Στο ορκίζομαι παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν

από κοντά μας, πάλι το ίδιο θα έκανα….”