Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Θλίψη στην οικογένεια Παπανδρέου

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 102 ετών άφησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν η δεύτερη σύζυγος του τέως πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Γεννήθηκε στο Όουκ Πάρκ του Ιλιόι των ΗΠΑ.

Σπούδασε δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στην δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε και τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1947.

Ο γάμος τους έγινε στις 30 Αυγούστου του 1951 στο Ρίνο. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, την Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρέα Παπανδρέου.