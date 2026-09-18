Επίθεση σκύλων στη Βάρη- Αναζητείται η μητέρα του Τσιτσιπά

Μετά την επίθεση σκύλων της οικογένειας Τσιτσιπά, σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης, οι αστυνομικοί, προχώρησαν στη σύλληψη της θείας του διάσημου τενίστα.

Ωστόσο σύμφωνα με την Αστυνομία αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και η μητέρα του διεθνούς φήμης, τενίστα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 17/9/2026, όπου τα δυο σκυλιά της οικογένειας, βγήκαν από το σπίτι, και επιτέθηκαν σε στους τρεις διερχόμενους από το σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα σκυλί, ήταν στο όνομα της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ το άλλο ήταν στο όνομα της θείας του, όπου σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, από αμέλεια κατά συρροή.