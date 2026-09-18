Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Άννα Βίσση

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μπορεί να κρύψει την αγάπη της για την Άννα Βίσση.

Η ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την αδυναμία της για την τραγουδίστρια, συνοδεύοντας μία ανάρτηση της στον λογαριαμό της στο Instagram με μία από τις διαχρονικές επιτυχίες της Ελληνίδας σταρ.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός που όλοι αγαπήσαμε στον ρόλο της Carrie Bradshaw στο “Sex and the City”, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα νυχτερινό βίντεο, στο οποίο το φως του φεγγαριού καθρεφτίζεται στη θάλασσα.

Στο βίντεο ακούγεται η μπαλάντα «Πάλι για σένα» (1998) σε μουσική του Νίκου Καρβέλα και στίχους του Απόστολου Διαβολίκη.

Μάλιστα, στην λεζάντα της ανάρτησης, η ηθοποιός σημείωσε απλώς «X, SJ» και έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας.

Η Αννά Βίσση φυσικά και σχολίασε την δημοσίευση, γραφοντας: “Τι όμορφη έκπληξη! Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια…Καληνύχτα γλυκιά Σάρα ❤️”.