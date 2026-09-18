Τρίκαλα: Συνελήφθη 37χρονος με 256,9 γραμμάρια κοκαΐνης

Συνελήφθη χτες το πρωί, σε περιοχή των Τρικάλων, ένας 37χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 256,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 17.700 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά και κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα στο σπίτι με αστυνομικό σκύλο

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων. Οι αστυνομικοί είχαν αξιοποιήσει στοιχεία σχετικά με κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης από τον 37χρονο. Στη συνέχεια, το πρωί της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Τι βρήκαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικοί

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 256,9 γραμμαρίων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά, το χρηματικό ποσό των 17.700 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.