Γαύδος: Εντοπίστηκαν 59 αλλοδαποί σε λέμβο

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές χτες το μεσημέρι για λέμβο με επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα ενημερώθηκαν οι Λιμενικές αρχές της Παλαιοχώρας, της Χώρας Σφακίων, της Γαύδου, των Καλών Λιμένων καθώς και του Κόκκινου Πύργου για το περιστατικό.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex το οποίο περισυνέλλεξε του 59 επιβαίνοντες. Πρόκειται συγκεκριμένα για 58 άνδρες και μία γυναίκα.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι “Τηγάνι” της Γαύδου. Από εκεί μεταφέρθηκαν σε χώρο φύλαξης στην Αγυιά Χανίων.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.