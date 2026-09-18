Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο- Έβγαλε μαχαίρι σε γυμνάσιο

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 14χρονου.Ο έφηβος συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου όπου φοιτά, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής.

Ο αλλοδαπός ανήλικος, οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία. Εκτός από την απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο ανήλικος διώκεται επιπλέον για παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Ο 14χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό

Χθες το πρωί ο 14χρονος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, έβγαλε μαχαίρι στο γυμνάσιο όπου φοιτά και επιχείρησε να επιτεθεί σε ανήλικους συμμαθητές του.

Ο διευθυντής του σχολείου πρόλαβε να κατασχέσει το μαχαίρι ενώ, στη συνέχεια, ο 14χρονος, τράπηκε σε φυγή και κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής όπου αποπειράθηκε να αφαιρέσει αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Καλλινδοίων συνέλαβαν τον 14χρονο, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα).

Το παιδί και η οικογένεια του φαίνεται ότι ζουν σε δομή μεταναστών της περιοχής.

Κατά την διαδικασία της προανάκρισης και με την παρουσία παιδοψυχολόγου, ο ανήλικος φέρεται να είπε ότι στο παρελθόν είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από ανήλικους, συνδέοντας το περιστατικό στο σχολείο με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του.