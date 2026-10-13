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Η “τέλεια εικόνα” στα social media

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/10/2026 13:30

Τα λεγόμενα “skinnytok” και “loοksmaxxing” είναι οι νέες τάσεις στα κοινωνικά δικτυα που ανησυχούν ιδιαίτερα γονείς και ειδικούς.

Το skinnytok εξυμνεί την υπερβολική αδυναμία, ενώ το looksmaxxxing προωθεί την εικόνα του τέλειου προσώπου κυρίως στα αγόρια.

Η ψυχολόγος Γλυκερία Αποστολοπούλου εξηγεί αναλυτικά τι κινδύνους κρύβουν αυτές οι νές διαδικτυακές τάσεις.

 

 

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