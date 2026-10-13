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Δράμα: 34χρονος έχασε τις αισθήσεις του σε τροχαίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/10/2026 13:12
Δράμα: 34χρονος έχασε τις αισθήσεις του σε τροχαίο
INTIME

Ένας 34χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην περιφερειακή οδό Δράμας-Προσοτσάνης.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Δράμα Τροχαίο Αυτοκίνητο
Εικόνα από το σημείο που έγινε το τροχαίο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-PARAPOLITIKA.GR

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 08:00 και κινητοποίησε δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας.

Απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική στη Δράμα

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, απεγκλώβισαν τον 34χρονο από το ΙΧ.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

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