Στο Κάουνας ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο η παράσταση είχε έναν πρωταγωνιστή . Την ομάδα του Παναθηναϊκού, όπου με Ναν και Ντεϊβις οι πράσινοι απέδειξαν ότι όταν παίζουν με το βάρος της φανέλας το ΄΄πράσινο΄΄ αφεντικό μπορεί να είναι μόνο …Ελληνικό .

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε με πολλους τρόπους και με τους 21 ποντους δίκαια πήρε τον τίτλο του MVP του αγώνα.Ο Παναθηναϊκός δεν φοβήθηκε τον Βαλαντσιούνας που έμεινε χαμηλά στους 9 πόντους με τον Φαλ να κάνει τρομερή δουλειά στο μαρκάρισμά του.Φάση της βραδιάς ήταν ένα επικό κάρφωμα του Λεσόρ πάνω στον Βαλαντσιούνας στο τελευταίο δεκάλεπτο, μετά από ωραία ασίστ του Σλούκα.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 9 νίκες στη διοργάνωση και θα παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία και μετά την ολοκλήρωση της «διαβολοβδομάδας». Η Ζαλγκίρις έπεσε στο 8-5.