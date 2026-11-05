Χρυσή βουτιά για την Ελλάδα- Πρωταθλητής ο Νικόλας Παπαθεοδώρου

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων κατέκτησε ο Νικόλας Παπαθεοδώρου, χαρίζοντας μια σπουδαία διάκριση στη χώρα μας.

Ο Έλληνας κολυμβητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 50 μέτρα ύπτιο, ολοκληρώνοντας την κούρσα με χρόνο 25,69 δευτερόλεπτα.

Με αυτή την επίδοση άφησε πίσω τους αντιπάλους του και έγραψε το όνομά του στην ιστορία της ελληνικής παρουσίας στη διοργάνωση.

Η επιτυχία του Παπαθεοδώρου αποτελεί την πρώτη ελληνική πρωτιά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με την ελληνική αποστολή να πανηγυρίζει ένα σημαντικό ξεκίνημα.