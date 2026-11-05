Νέο «χρυσό» συμβόλαιο για τον Κέιν μέχρι το 2029

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου επισημοποίησε σήμερα τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Χάρι Κέιν, με τον Άγγλο σούπερ σταρ και κάτοχο της «Χρυσής Μπάλας» να υπογράφει το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του γερμανικού συλλόγου, το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Οι διαπραγματεύσεις με τον μάνατζερ του 33χρονου επιθετικού ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην Premier League για λογαριασμό της Τότεναμ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Bild», η νέα συμφωνία προβλέπει την αύξηση των ετήσιων αποδοχών του στα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κορυφαίος Άγγλος φορ συνεχίζει να πραγματοποιεί μυθικές εμφανίσεις με τη φανέλα των Βαυαρών από το καλοκαίρι του 2023, όταν και μετακόμισε στη Γερμανία:

Την πρώτη του σεζόν (2023-2024): Σημείωσε 41 γκολ και μοίρασε 14 ασίστ σε 51 επίσημες εμφανίσεις.

Την περασμένη χρονιά (2024-2025): Ανέβασε κατακόρυφα την παραγωγικότητά του, πετυχαίνοντας το απίστευτο νούμερο των 61 γκολ μαζί με 7 ασίστ σε 51 αναμετρήσεις.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο: Μετράει ήδη 10 γκολ και 8 ασίστ στα πρώτα 15 παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις.