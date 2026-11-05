Ρονάλντο: Αποχωρεί από την Εθνική Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Εθνική Πορτογαλίας, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 23 ετών με το εθνόσημο.

Ο 41χρονος επιθετικός γνωστοποίησε την απόφασή του με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλείνοντας την παρουσία του με 234 συμμετοχές, 146 γκολ και τρεις διεθνείς τίτλους.

Η απόφαση του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή έρχεται πριν από την ανακοίνωση της αποστολής για τους αγώνες του Νοεμβρίου στο Nations League. Είχε προηγηθεί ένταση στη σχέση του με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, με αφορμή τον χρόνο συμμετοχής του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ρονάλντο

Στο μήνυμά του, ο Ρονάλντο αναφέρθηκε στη σημασία της φανέλας της Εθνικής Πορτογαλίας και στη σχέση του με τους φιλάθλους της χώρας.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική ομάδα τον Αύγουστο του 2003, χαρακτήρισε δύσκολο το τέλος αυτής της πορείας.

Ο Ρονάλντο ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία και την οικογένειά του. Στάθηκε επίσης στην αξία των δεσμών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της διεθνούς καριέρας του.

Το αποχαιρετιστήριο κείμενο έκλεισε με αναφορά στη φανέλα με το νούμερο 7 και στην Πορτογαλία.

Από το Euro 2004 απέναντι στην Ελλάδα έως το Euro 2016

Η πρώτη συμμετοχή του Ρονάλντο με την Εθνική Πορτογαλίας ήταν στις 20 Αυγούστου 2003, απέναντι στο Καζακστάν, όταν ήταν 18 ετών. Το πρώτο μεγάλο διεθνές τουρνουά του ήταν το Euro 2004, το οποίο φιλοξένησε η Πορτογαλία.

Στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης σημείωσε το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο, στην ήττα της Πορτογαλίας με 2-1 από την Ελλάδα. Η ομάδα έφτασε στον τελικό, όμως ηττήθηκε με 1-0 από την Ελλάδα του Ότο Ρεχάγκελ.

Το 2006 έπαιξε για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Πορτογαλία να ολοκληρώνει τη διοργάνωση στην τέταρτη θέση. Έναν χρόνο αργότερα, το 2007, φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Η κορυφαία επιτυχία του με την Πορτογαλία καταγράφηκε στο Euro 2016. Στον τελικό με τη Γαλλία αποχώρησε λόγω τραυματισμού, ωστόσο η ομάδα του επικράτησε 1-0 στην παράταση με γκολ του Έντερ και κατέκτησε το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Ακολούθησαν οι κατακτήσεις του Nations League το 2019 και το 2025, ανεβάζοντας σε τρεις τους μεγάλους διεθνείς τίτλους του Ρονάλντο με την Εθνική Πορτογαλίας.

Τα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία

Ο Ρονάλντο αποχωρεί ως ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές και τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του ανδρικού ποδοσφαίρου.

Έλαβε μέρος σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, σκόραρε σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ και πέτυχε γκολ σε πέντε διαφορετικά Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Στα τέλη Οκτωβρίου υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 41χρονος βρισκόταν στα πλάνα για τις επόμενες αναμετρήσεις του Nations League. Τελικά, επέλεξε να ανακοινώσει ο ίδιος το τέλος της παρουσίας του στην Εθνική Πορτογαλίας, πριν γνωστοποιηθεί η αποστολή για τους αγώνες του Νοεμβρίου.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – cristiano, YouTube – Epic Football Moments, SYRIANO SPORTS 2