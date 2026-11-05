Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” τη Ρεάλ και παρέμεινε στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 στην παράταση (101-101 η κανονική διάρκεια), στη 10η αγωνιστική της Euroleague, και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-2.

Οι «πράσινοι» πήραν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το διπλό στη Μαδρίτη, βάζοντας τέλος στο εντός έδρας σερί έξι νικών των Ισπανών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός σημείωσε 33 πόντους, εκ των οποίων οι 29 ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο και την παράταση. Είχε 8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 8/8 βολές. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε δυνατά και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +6 (18-24). Στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέβασε τη διαφορά μέχρι και τους 15 πόντους (23-38), βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια. Η Ρεάλ, όμως, αντέδρασε. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων και μείωσε σε 48-51 στο ημίχρονο.

Η μάχη συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο. Οι Μαδριλένοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (63-63) και πέρασαν μπροστά με 66-65. Ο Παναθηναϊκός απάντησε, με τον Ναν και τους συμπαίκτες του να διατηρούν το προβάδισμα. Το τρίποντο του Αμπάλδε στην εκπνοή, ωστόσο, διαμόρφωσε το 73-74.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα. Ο Ναν έδωσε σημαντικές λύσεις, αλλά η Ρεάλ δεν εγκατέλειψε. Ο Προσίντα ισοφάρισε σε 99-99, ο Αμερικανός έκανε το 99-101 με δύο βολές, όμως ο Φελίς διαμόρφωσε το 101-101 στα τελευταία δευτερόλεπτα, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί, ο Παναθηναϊκός έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Με τον Λεσόρ να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι και τον Μπόνγκα να ευστοχεί σε καθοριστικές βολές, οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 105-111. Ο Λεσόρ ανέβασε το σκορ στο 105-113, ενώ ο Φρανσίσκο έκανε το 108-115 δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Ρεάλ μείωσε με τον Φελίς, αλλά δεν απέφυγε την ήττα.

Οι Ισπανοί γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους σε δέκα αγωνιστικές και υποχώρησαν στο 6-4. Ο Φελίς με 27 πόντους και ο Αμπάλδε με 23 ξεχώρισαν για τη Ρεάλ.