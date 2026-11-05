Παγκόσμιο ρεκόρ στη Βραζιλία με 51 κόκκινες κάρτες σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, με τον διαιτητή να βγάζει συνολικά 51 κόκκινες κάρτες σε μία αναμέτρηση! Το πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε στον αγώνα Κ20 ανάμεσα στην Ουμπερλάντια και τη Μαμόρε, για τα ημιτελικά της δεύτερης κατηγορίας του πολιτειακού πρωταθλήματος Μίνας Ζεράις.

Η Μαμόρε επικράτησε με 3-1, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Μετά το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων, η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και το γήπεδο μετατράπηκε σε πεδίο γενικευμένης σύρραξης.

Αφορμή στάθηκαν οι προκλητικοί πανηγυρισμοί ποδοσφαιριστή της Μαμόρε μπροστά στον αντίπαλο πάγκο. Η αντίδραση ήταν άμεση, με μέλη των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε επεισόδια, ανταλλαγές χτυπημάτων και σπρωξίματα.

Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα του διαιτητή Φερνάντο Πάτρικ Μοντέστο, οι αποβολές έφτασαν τις 51. Συγκεκριμένα, αποβλήθηκαν 43 ποδοσφαιριστές και οκτώ μέλη των τεχνικών επιτελείων. Από αυτές, οι 48 προέκυψαν από τη μαζική συμπλοκή, ενώ τρεις παίκτες είχαν αποβληθεί νωρίτερα για διαφορετικούς λόγους.